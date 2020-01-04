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Житель Башкирии скончался после полученных травм в батутном центре
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РИА Новости

Житель Башкирии скончался после полученных травм в батутном центре

16:27 04.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНа церемонии вручения автомобилей "Скорой медицинской помощи" учреждениям здравоохранения Республики Татарстан
На церемонии вручения автомобилей Скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Республики Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
УФА, 4 янв – РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют обстоятельства гибели жителя башкирского Стерлитамака, который был госпитализирован в городскую больницу после получения травм в батутном центре, сообщили РИА Новости в следственном управлении СКР по региону.
"Следственные органы республики организовали проверку по факту гибели мужчины в Стерлитамаке, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая выяснит причину смерти", — сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.
Источник в правоохранительных органах региона рассказал агентству, что инцидент произошел еще в конце декабря 2019 года в батутном центре ТЦ "Сити Молл" Стерлитамака. "Мужчина получил травмы, катаясь на батутах, и был госпитализирован", — пояснил источник.
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21 августа 2019, 12:33
В Башкирии пятилетняя девочка погибла, прыгнув в квартире со шкафа на батут
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Республика БашкортостанСтерлитамакРоссияПроисшествия
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