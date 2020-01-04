Житель Башкирии скончался после полученных травм в батутном центре

УФА, 4 янв – РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют обстоятельства гибели жителя башкирского Стерлитамака, который был госпитализирован в городскую больницу после получения травм в батутном центре, сообщили РИА Новости в следственном управлении СКР по региону.
"Следственные органы республики организовали проверку по факту гибели мужчины в Стерлитамаке, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая выяснит причину смерти", — сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.
Источник в правоохранительных органах региона рассказал агентству, что инцидент произошел еще в конце декабря 2019 года в батутном центре ТЦ "Сити Молл" Стерлитамака. "Мужчина получил травмы, катаясь на батутах, и был госпитализирован", — пояснил источник.
21 августа 2019, 12:33В Башкирии пятилетняя девочка погибла, прыгнув в квартире со шкафа на батут