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Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию после убийства Сулеймани
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РИА Новости

Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию после убийства Сулеймани

16:24 04.01.2020 (обновлено: 16:30 04.01.2020)
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© Фото : МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции
© Фото : МИД РФ
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию после убийства генерала КСИР Сулеймани в Ираке, сообщил МИД РФ.
"Министры обсудили ситуацию, сложившуюся в результате убийства американскими военными в Багдаде 3 января сего года командующего силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции Ирана Сулеймани", - говорится в сообщении министерства.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровМИД РФМИД ТурцииИракВ мире
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