Китай обвинил США в нарушении принципов международных отношений

ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Рискованные военные действия США являются нарушением основополагающих принципов международного права и приведут к нестабильности на Ближнем Востоке, заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Беседа состоялась в воскресенье по инициативе иранской стороны. Глава иранского МИД представил позицию Ирана относительно последних действий США.
"Рискованные военные действия США являются нарушением основополагающих принципов международных отношений и приведут к обострению обстановки на Ближнем Востоке", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.