Китай обвинил США в нарушении принципов международных отношений

Беседа состоялась в воскресенье по инициативе иранской стороны. Глава иранского МИД представил позицию Ирана относительно последних действий США.

Зариф обсудил с коллегой из Китая ситуацию на Ближнем Востоке

Зариф обсудил с коллегой из Китая ситуацию на Ближнем Востоке

"Рискованные военные действия США являются нарушением основополагающих принципов международных отношений и приведут к обострению обстановки на Ближнем Востоке", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства КНР.