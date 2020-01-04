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Китай обвинил США в нарушении принципов международных отношений
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РИА Новости

Китай обвинил США в нарушении принципов международных отношений

16:21 04.01.2020
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeДемонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Рискованные военные действия США являются нарушением основополагающих принципов международного права и приведут к нестабильности на Ближнем Востоке, заявил глава МИД КНР Ван И в разговоре с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Беседа состоялась в воскресенье по инициативе иранской стороны. Глава иранского МИД представил позицию Ирана относительно последних действий США.
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"Рискованные военные действия США являются нарушением основополагающих принципов международных отношений и приведут к обострению обстановки на Ближнем Востоке", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиВан И (политик)Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаМИД КНРСШАВ мире
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