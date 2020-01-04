Лавров выразил соболезнования Зарифу из-за убийства Сулеймани

"Лавров выразил соболезнования в связи с убийством американскими военными под Багдадом командующего Силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Сулеймани", - говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее МИД Ирана сообщил, что министры провели беседу в субботу и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.