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В Египте задержали главу налоговой службы по подозрению в коррупции
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РИА Новости

В Египте задержали главу налоговой службы по подозрению в коррупции

16:07 04.01.2020
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© AP Photo / Eman HelalПолиция Египта. Архивное фото
Полиция Египта. Архивное фото
© AP Photo / Eman Helal
КАИР, 4 янв – РИА Новости. Глава налоговой службы Египта Абель Азым Хуссейн Абдель Азым задержан по подозрению в получении взяток, с ним проводятся следственные мероприятия, говорится в сообщении генеральной прокуратуры Египта.
"Генпрокурор поручил Высшей прокуратуре госбезопасности расследовать дело по факту задержания главы налоговой службы при получении им денежных средств в качестве взятки", - говорится в сообщении.
По данным египетской прокуратуры, следствие располагает записями телефонных разговоров и встреч подозреваемого, на которых шла речь о взятках.
Абдель Азым руководил налоговой службой Египта больше года. Глава Минфина уже поручил его заместителю Реде Абдель Кадеру исполнять обязанности руководителя налоговой службы.
В последнее время египетские власти пытаются значительно улучшить собираемость налогов. В частности, были приняты меры по ужесточению наказания за уклонение от уплаты налогов, а также проведена кампания в СМИ с цель стимулировать граждан избегать нарушения налогового законодательства.
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