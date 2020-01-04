В Египте задержали главу налоговой службы по подозрению в коррупции

"Генпрокурор поручил Высшей прокуратуре госбезопасности расследовать дело по факту задержания главы налоговой службы при получении им денежных средств в качестве взятки", - говорится в сообщении.

По данным египетской прокуратуры, следствие располагает записями телефонных разговоров и встреч подозреваемого, на которых шла речь о взятках.

Абдель Азым руководил налоговой службой Египта больше года. Глава Минфина уже поручил его заместителю Реде Абдель Кадеру исполнять обязанности руководителя налоговой службы.

В последнее время египетские власти пытаются значительно улучшить собираемость налогов. В частности, были приняты меры по ужесточению наказания за уклонение от уплаты налогов, а также проведена кампания в СМИ с цель стимулировать граждан избегать нарушения налогового законодательства.