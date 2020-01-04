Пассажиры севшего в Перми из-за неполадок лайнера вылетели в Петербург

Ранее в авиакомпании Red Wings РИА Новости сообщили, что самолет, выполнявший полет по маршруту Тюмень - Санкт-Петербург, совершил посадку в аэропорту Перми из-за рассогласования приборов скорости полета. Резервный борт в аэропорту Перми "Большое Савино" ожидали 185 пассажиров, включая 18 детей.

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

"Резервный борт авиакомпании Red Wings со всеми пассажирами вылетел в Санкт–Петербург в 17.20 (15.20 мск). Севший самолет находится на авиационной экспертизе", - сообщили РИА Новости в пресс–службе пермского аэропорта.