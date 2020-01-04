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Пассажиры севшего в Перми из-за неполадок лайнера вылетели в Петербург
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РИА Новости

Пассажиры севшего в Перми из-за неполадок лайнера вылетели в Петербург

15:49 04.01.2020
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CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Red Wings Airbus A320-232Самолет авиакомпании Red Wings
Самолет авиакомпании Red Wings
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Red Wings Airbus A320-232
Самолет авиакомпании Red Wings . Архивное фото
УФА, 4 янв - РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании Red Wings рейсом Тюмень – Петербург, который совершил посадку в Перми из-за технических неполадок, вылетели по маршруту на резервном судне, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского аэропорта "Большое Савино".
Ранее в авиакомпании Red Wings РИА Новости сообщили, что самолет, выполнявший полет по маршруту Тюмень - Санкт-Петербург, совершил посадку в аэропорту Перми из-за рассогласования приборов скорости полета. Резервный борт в аэропорту Перми "Большое Савино" ожидали 185 пассажиров, включая 18 детей.
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"Резервный борт авиакомпании Red Wings со всеми пассажирами вылетел в Санкт–Петербург в 17.20 (15.20 мск). Севший самолет находится на авиационной экспертизе", - сообщили РИА Новости в пресс–службе пермского аэропорта.
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ТюменьПермьRed Wings AirlinesПроисшествия
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