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Туризм
2020-01-05T04:37+0300
https://ria.ru/20200104/1563112259.html
Число российских туристов в Анталье в 2019 году побило рекорд
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РИА Новости

Число российских туристов в Анталье в 2019 году побило рекорд

20:20 04.01.2020 (обновлено: 04:37 05.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗанятия аквааэробикой в одном из отелей Антальи.
Занятия аквааэробикой в одном из отелей Антальи.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. По данным администрации Антальи, в минувшем году провинцию совокупно посетили более 15,64 миллиона иностранных туристов, почти 5,6 миллиона гостей прибыли из России, сообщает АТОР.
В 2018 году в Анталье побывали 13,64 миллиона иностранцев, то есть за год турпоток вырос практически на 15 процентов.
В прошлом году на курорте отдыхали путешественники из более чем 100 стран мира. Больше всего туристов прибыло из России. По этому показателю РФ в два раза обогнала Германию, из которой в Анталью приехали 2,67 миллиона туристов.
В первую пятерку въездных рынков курорта также вошла Украина (803 тысячи туристов), Великобритания (719 тысяч) и Польша (554 тысячи).
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