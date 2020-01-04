Число российских туристов в Анталье в 2019 году побило рекорд

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. По данным администрации Антальи, в минувшем году провинцию совокупно посетили более 15,64 миллиона иностранных туристов, почти 5,6 миллиона гостей прибыли из России, сообщает АТОР.
В 2018 году в Анталье побывали 13,64 миллиона иностранцев, то есть за год турпоток вырос практически на 15 процентов.
В прошлом году на курорте отдыхали путешественники из более чем 100 стран мира. Больше всего туристов прибыло из России. По этому показателю РФ в два раза обогнала Германию, из которой в Анталью приехали 2,67 миллиона туристов.
В первую пятерку въездных рынков курорта также вошла Украина (803 тысячи туристов), Великобритания (719 тысяч) и Польша (554 тысячи).
12 декабря 2019, 08:00ТуризмТурция подорожает: как сэкономить и есть ли альтернативы