Медведев поменял директора Департамента гособоронзаказа правительства

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Бориса Наконечного директором Департамента государственного оборонного заказа правительства России, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Наконечного Бориса Михайловича директором Департамента государственного оборонного заказа правительства РФ", - говорится в документе.
Другим распоряжением Медведев освободил от должности директора департамента гособоронзаказа Сергея Хуторцева в связи с выходом на пенсию.