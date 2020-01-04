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Медведев поменял директора Департамента гособоронзаказа правительства
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РИА Новости

Медведев поменял директора Департамента гособоронзаказа правительства

15:37 04.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д. Медведев
Премьер-министр РФ Д. Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Д. Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Бориса Наконечного директором Департамента государственного оборонного заказа правительства России, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Наконечного Бориса Михайловича директором Департамента государственного оборонного заказа правительства РФ", - говорится в документе.
Другим распоряжением Медведев освободил от должности директора департамента гособоронзаказа Сергея Хуторцева в связи с выходом на пенсию.
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