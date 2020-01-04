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Главы МИД Турции и Ирана обсудили по телефону убийство Сулеймани
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РИА Новости

Главы МИД Турции и Ирана обсудили по телефону убийство Сулеймани

15:36 04.01.2020
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© AFP 2019 / Ahmad Al-RubaeТолпа на похоронах иранского генерала Касема Сулеймани и главы иракского военизированного формирования Абу Махди аль-Мухандиса в Багдаде. 4 января 2020
Толпа на похоронах иранского генерала Касема Сулеймани и главы иракского военизированного формирования Абу Махди аль-Мухандиса в Багдаде. 4 января 2020
© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubae
АНКАРА, 4 янв - РИА Новости. Главы МИД Турции и Ирана Мевлют Чавушоглу и Джавад Зариф обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию с ликвидацией главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве в субботу.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.
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Вчера, 15:12
Чавушоглу выразил Зарифу соболезнования в связи с гибелью Сулеймани
"Наш господин министр провел телефонные переговоры с его иранским коллегой Джавадом Зарифом. Стороны обсудили сложившуюся ситуацию в связи с убийством Касема Сулеймани", - сказал собеседник агентства.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаМИД ТурцииАли ХаменеиТурцияИранСШАВ мире
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