Медведев подписал распоряжение о привлечении военных к запускам OneWeb

"Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запусков с космодромов Байконур и "Восточный" ракетами-носителями "Союз-2" (этап 16) с разгонными блоками "Фрегат-М" космических аппаратов "OneWeb" (Великобритания)", - говорится в сообщении.