Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T15:31+0300
https://ria.ru/20200104/1563112017.html
Медведев подписал распоряжение о привлечении военных к запускам OneWeb
https://cdn23.img.ria.ru/images/156174/56/1561745654_0:106:3081:1839_1036x0_80_0_0_e450bf8eadca2d81a7f4d4df09efae1e.jpg
РИА Новости

Медведев подписал распоряжение о привлечении военных к запускам OneWeb

15:31 04.01.2020
5484
© РИА Новости / Сергей МамонтовКосмодром Байконур
Космодром Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, разрешающее привлекать российских военных к запускам с космодромов "Байконур" и "Восточный" британских космических аппаратов OneWeb, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запусков с космодромов Байконур и "Восточный" ракетами-носителями "Союз-2" (этап 16) с разгонными блоками "Фрегат-М" космических аппаратов "OneWeb" (Великобритания)", - говорится в сообщении.
Спутники в лаборатории компании OneWeb
7 декабря 2019, 03:46Хочу стать космонавтом
Первый запуск спутников OneWeb с Байконура планируется на 30 января
24642331
Обсудить 9
OneWebБайконур (космодром)Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаДмитрий МедведевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВеликобританияРоссияБезопасность
Рекомендуем
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Метеоритный дождь
Над Россией пройдет метеорный дождь
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Автомобили скорой помощи
В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Измерение артериального давления
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Макет первого искусственного спутника Земли в павильоне Космос на ВДНХ
Приморцы вспомнили, как наблюдали первый искусственный спутник Земли
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Офис Microsoft
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником Глонасс-М с космодрома Плесецк
Спутник "Глонасс-М" ввели в строй на два дня раньше плана
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
В Киеве ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры
Ракетный комплекс Тополь
Ветеран РВСН рассказал, как работает "ядерная кнопка"
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская опубликовала фото, как идет за хлебом в купальнике
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния