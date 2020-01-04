Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции

ТЕГЕРАН, 4 янв — РИА Новости. Министры иностранных дел Ирана и России Министры иностранных дел Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф Сергей Лавров по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке в результате атаки США.

"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.

Отмечается, что российский министр выразил соболезнования в связи с гибелью главы спецподразделения "Кудс", отвечавшего за операции Ирана за рубежом.

Ранее министр иностранных дел Ирана обсудил ту же тематику с коллегами из других стран, в том числе Турции и Китая.