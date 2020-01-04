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Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани
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РИА Новости

Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани

15:22 04.01.2020 (обновлено: 15:39 04.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕГЕРАН, 4 янв — РИА Новости. Министры иностранных дел Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке в результате атаки США.
"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
Отмечается, что российский министр выразил соболезнования в связи с гибелью главы спецподразделения "Кудс", отвечавшего за операции Ирана за рубежом.
Ранее министр иностранных дел Ирана обсудил ту же тематику с коллегами из других стран, в том числе Турции и Китая.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМИД ИранаИракРоссияВ мире
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