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https://ria.ru/20200104/1563111645.html
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
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РИА Новости

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

15:15 04.01.2020 (обновлено: 15:46 04.01.2020)
16940
© REUTERS / Esam Omran Al-FetoriЭкстренное заседание палаты представителей в Бенгази, Ливия. 4 января 2020
Экстренное заседание палаты представителей в Бенгази, Ливия. 4 января 2020
© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
КАИР, 4 янв — РИА Новости. Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Ранее парламент Бенгази, который поддерживает Ливийскую национальную армию во главе с Халифом Хафтаром, отказался одобрить заключенное триполийскими властями с Турцией соглашение об оказании военной поддержки, а также проголосовал за его отмену. Кроме того, парламент решил передать досье главы правительства нацсогласия Триполи Файеза Сарраджа и всех причастных к заключению сделки с Турцией в Генпрокуратуру для расследования.
Город Бенгази, Ливия
Вчера, 14:32
Парламент востока Ливии отменил военное соглашение Триполи с Турцией
В то же время, по информации портала "Йоум7", депутаты решили закрыть посольство Турции в Ливии. Кроме того, парламент Ливии призвал Совбез ООН, Лигу арабских государств, Африканский союз, ЕС и другие международные организации отозвать признание триполийского правительства Файеза Сарраджа.
Ранее правительство Триполи запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил в пятницу о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Вчера, 00:30
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
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ЛивияТурцияВ мире
Популярные комментарии
Хорошо. Турки сами себе проблемы устроили.
4 января, 15:22
Стас Титов
2911002
Пусть у турок будет побольше проблем в Ливии. А то они о себе возомнили слишком много.
4 января, 15:26
Арсений Понфиленко
1601001
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