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Ветеран РВСН рассказал, как работает "ядерная кнопка"
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РИА Новости

Ветеран РВСН рассказал, как работает "ядерная кнопка"

15:13 04.01.2020 (обновлено: 17:41 04.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Тополь"
Ракетный комплекс Тополь
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин рассказал газете "Московский комсомолец", как устроена "ядерная кнопка" и возможен ли случайный пуск ракет.
В следующем году истечет срок действия договора между Россией и США о контроле за ракетами средней и меньшей дальности, СНВ-3. По словам военного, после этого ядерное оружие окажется за пределами правового пространства, что повысит риск его применения.
У всех стран — членов "ядерного клуба", крайне высокий уровень обеспечения безопасности, что исключает риск несанкционированных действий с атомным оружием, рассказал Чмутин. Он также добавил, что и стихийные бедствия не могут стать причиной "случайного" запуска ракет, так как в РВСН действует многоуровневая защита.
Военный исключил возможности хакерской атаки с целью запуска.
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"Никто из посторонних не имеет доступа и не сможет подобрать ключ-шифр. <…> Команда у нас, ракетчиков, называется ключ-шифр. Это очень сложная система кодов", — пояснил он.
Чмутин рассказал, что решение нанести ядерный удар принимает президент России. Он отдает приказ главкому РВСН, а тот доводит его до подчиненных по автоматизированной системе боевого управления или через другие дублирующие системы.
Он подчеркнул, что в применении ядерного оружия важна оперативность.
"Чем больше будут снижаться временные параметры, тем оружие более эффективно", — объяснил военный.
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Кроме того, Чмутин исключил возможность пуска ракеты одним военнослужащим, находящимся на дежурстве.
"Система управления предполагает четкое, строгое, централизованное выполнение приказов и команд по цепочке. Условно говоря, если не пройден один этап — на другой не перескочишь", — рассказал ветеран. Он добавил, что ракеты — это "коллективное" оружие.
Случайный пуск исключен даже на стратегических бомбардировщиках, так как система управления ядерным оружием одинакова, независимо от типа носителя, подчеркнул Чмутин.
Он добавил, что и учебные пуски ракет не могут стать причиной атомной войны, так как ядерные державы всегда предупреждают друг друга о них.
"Ядерная война не может начаться случайно, по ошибке. Фактор случайности здесь полностью отсутствует. Главное, чтобы политики, имеющие доступ к "кнопке", никогда не забывали о своей огромной личной ответственности", — заключил Юрий Чмутин.
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Юрий ЧмутинОфицеры РоссииРакетные войска стратегического назначенияРоссияБезопасность
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а как же страховка? а если Верховный сойдет с ума (от этого ведь никто не застрахован) и отдаст приказ?..и чо всем хана?
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Сергей Кутиков
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Ишь ты, разговорился.....
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Стас Титов
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