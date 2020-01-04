Ветеран РВСН рассказал, как работает "ядерная кнопка"

В следующем году истечет срок действия договора между Россией и США о контроле за ракетами средней и меньшей дальности, СНВ-3. По словам военного, после этого ядерное оружие окажется за пределами правового пространства, что повысит риск его применения.

У всех стран — членов "ядерного клуба", крайне высокий уровень обеспечения безопасности, что исключает риск несанкционированных действий с атомным оружием, рассказал Чмутин. Он также добавил, что и стихийные бедствия не могут стать причиной "случайного" запуска ракет, так как в РВСН действует многоуровневая защита.

Военный исключил возможности хакерской атаки с целью запуска.

"Никто из посторонних не имеет доступа и не сможет подобрать ключ-шифр. <…> Команда у нас, ракетчиков, называется ключ-шифр. Это очень сложная система кодов", — пояснил он.

Чмутин рассказал, что решение нанести ядерный удар принимает президент России. Он отдает приказ главкому РВСН, а тот доводит его до подчиненных по автоматизированной системе боевого управления или через другие дублирующие системы.

Он подчеркнул, что в применении ядерного оружия важна оперативность.

"Чем больше будут снижаться временные параметры, тем оружие более эффективно", — объяснил военный.

Кроме того, Чмутин исключил возможность пуска ракеты одним военнослужащим, находящимся на дежурстве.

"Система управления предполагает четкое, строгое, централизованное выполнение приказов и команд по цепочке. Условно говоря, если не пройден один этап — на другой не перескочишь", — рассказал ветеран. Он добавил, что ракеты — это "коллективное" оружие.

Случайный пуск исключен даже на стратегических бомбардировщиках, так как система управления ядерным оружием одинакова, независимо от типа носителя, подчеркнул Чмутин.

Он добавил, что и учебные пуски ракет не могут стать причиной атомной войны, так как ядерные державы всегда предупреждают друг друга о них.