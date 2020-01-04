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Британский телеведущий и мистик Дерек Акора скончался из-за гриппа
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РИА Новости

Британский телеведущий и мистик Дерек Акора скончался из-за гриппа

15:18 04.01.2020
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© AP Photo / Jonathan ShortБританский телеведущий Дерек Акор
Британский телеведущий Дерек Акор
© AP Photo / Jonathan Short
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Телеведущий и актер Дерек Акора, который участвовал в телепроектах, связанных с паранормальными явлениями, скончался в возрасте 69 лет, сообщает Daily Mail.
Об этом написала его жена Гвен Акора на своей странице в соцсети. Она сообщила, что Дерек находился в реанимации после того, как впал в кому.
"Большое спасибо всем, кто поддержал меня — я никогда не смогу достаточно вас отблагодарить", — отметила Гвен.
Акора стал известен, благодаря телесериалу о паранормальных явлениях Most Haunted. Кроме того, у него был свой проект "Города-призраки Дерека Акоры". В 2009 году он попытался "связаться" с умершим Майклом Джексоном в телепередаче "Майкл Джексон Дерека Акоры: Живой Сеанс".
Также он появлялся в реалити-шоу Big Brother, стал автором книг о паранормальных явлениях и снимался в сериалах, в том числе и в эпизоде проекта "Доктор Кто".
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