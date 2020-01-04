Британский телеведущий и мистик Дерек Акора скончался из-за гриппа

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Телеведущий и актер Дерек Акора, который участвовал в телепроектах, связанных с паранормальными явлениями, скончался в возрасте 69 лет, Телеведущий и актер Дерек Акора, который участвовал в телепроектах, связанных с паранормальными явлениями, скончался в возрасте 69 лет, сообщает Daily Mail.

Об этом написала его жена Гвен Акора на своей странице в соцсети. Она сообщила, что Дерек находился в реанимации после того, как впал в кому.

"Большое спасибо всем, кто поддержал меня — я никогда не смогу достаточно вас отблагодарить", — отметила Гвен.

Акора стал известен, благодаря телесериалу о паранормальных явлениях Most Haunted. Кроме того, у него был свой проект "Города-призраки Дерека Акоры". В 2009 году он попытался "связаться" с умершим Майклом Джексоном в телепередаче "Майкл Джексон Дерека Акоры: Живой Сеанс".