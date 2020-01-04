Россия и Белоруссия договорились о поставке первой партии нефти

МИНСК, 4 янв — РИА Новости. Белоруссия оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене, которая исключает премию поставщикам, сообщила пресс-служба "Белнефтехим"

"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.

По словам представителя "Белнефтехима", стоимость нефти для Белоруссии из-за налогового маневра в России в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну.

В то же время высокопоставленный источник в отрасли заявил РИА Новости, что поставки нефти на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при их стандартном годовом объеме в 24 миллиона тонн.

"В случае поставки нефти в Белоруссию из других стран, нефть будет стоить на 70-80 долларов дороже чем из России, так как будет закупаться по полной мировой цене плюс транспорт до Белоруссии", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин в разговоре с РИА Новости отметил, что компания получила заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии.

Ранее премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с поставками нефти. Звонок состоялся по инициативе Минска.