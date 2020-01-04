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Россия и Белоруссия договорились о поставке первой партии нефти
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РИА Новости

Россия и Белоруссия договорились о поставке первой партии нефти

15:14 04.01.2020 (обновлено: 18:35 04.01.2020)
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© AFP 2019 / Viktor DrachevСотрудники Мозырьского нефтеперерабатывающего завода в Гомельской области, Белоруссия
Сотрудники Мозырьского нефтеперерабатывающего завода в Гомельской области, Белоруссия
© AFP 2019 / Viktor Drachev
МИНСК, 4 янв — РИА Новости. Белоруссия оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене, которая исключает премию поставщикам, сообщила пресс-служба "Белнефтехим".
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится на сайте концерна.
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По словам представителя "Белнефтехима", стоимость нефти для Белоруссии из-за налогового маневра в России в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну.
В то же время высокопоставленный источник в отрасли заявил РИА Новости, что поставки нефти на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при их стандартном годовом объеме в 24 миллиона тонн.
"В случае поставки нефти в Белоруссию из других стран, нефть будет стоить на 70-80 долларов дороже чем из России, так как будет закупаться по полной мировой цене плюс транспорт до Белоруссии", - сказал собеседник агентства.
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В свою очередь, официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин в разговоре с РИА Новости отметил, что компания получила заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии.
Ранее премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с поставками нефти. Звонок состоялся по инициативе Минска.
Накануне источник рассказал РИА Новости, что Белоруссия хочет найти независимых поставщиков нефти на время проведения переговоров с Россией. Собеседник агентства также сообщал, что отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Минск просит снизить контрактную цену на нефть на десять долларов на тонну, которые являются премией к рыночной цене.
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942710519162
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БелнефтехимБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Можно идти на уступки истерику Лукашенко. если денег не будет хватать, повысят налоги, пенсионный возраст....... Главное что бы так называемым братьям, было хорошо. Надоели это прихлебатели из Минска.
4 января, 15:28
Арсений Понфиленко
115130156
Опять пожалели провокаторов и предателей....... Противно!!!!
4 января, 15:18
Стас Титов
117121144
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