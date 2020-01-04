Премьеры Белоруссии и России обсудили поставки нефти

МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министры Белоруссии и РФ Премьер-министры Белоруссии и РФ Сергей Румас Дмитрий Медведев по телефону обсудили поставки нефти на белорусские НПЗ, сообщила в субботу пресс-служба белорусского правительства.

"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. В ходе разговора стороны обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, а также другие вопросы интеграционного взаимодействия", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В пятницу источник РИА Новости сообщил, что поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы с 1 января 2020 года прекратились из-за отсутствия согласованных ценовых условий и, соответственно, подписанных контрактов между российскими грузоотправителями и белорусскими покупателями, несмотря на предложение российских компаний сохранить условия 2019 года.