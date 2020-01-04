СМИ: экс-глава Nissan смог покинуть Японию после прекращения слежки

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Экс-глава автоконцерна Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон покинул Японию после того, как нанятая автопроизводителем частная охранная фирма прекратила за ним слежку, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По словам трех источников, Nissan наняла частную охранную компанию для наблюдения за Гоном, который находился под домашним арестом в ожидании суда, чтобы проверять, встречался ли он с фигурантами судебного дела. Позже адвокаты экс-главы автоконцерна призвали охранную компанию прекратить слежку, поскольку это является нарушением прав человека. Гон также планировал подать жалобу на эту компанию. Согласно данным агентства, охранная компания прекратила вести наблюдение к 29 декабря.

Ранее японское общественное телевидение NHK сообщило, что в полдень 29 декабря камеры наружного наблюдения около дома, где жил Гон в Токио, зафиксировали, как он один выходит из дома. Телеканалу стало известно, что около 23 часов (17.00 мск) частный самолет, на котором он, предположительно, находился, покинул аэропорт Кансай. Этот самолет прилетел в Японию утром 29 декабря из Дубая. Затем ночью того же дня он прошел таможенный и паспортный контроли в терминале для частных самолетов. Ничего необычного обнаружено не было.

Очевидцы рассказали телеканалу, что на борту находились несколько чемоданов и крупногабаритных кейсов высотой около одного метра. Карлос Гон в самолете замечен не был. Согласно данным портала Flightradar24, через 12 часов, в 5 часов утра по местному времени самолет приземлился в Стамбуле.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, ведущемся в Турции по факту прилета Гона в Стамбул, пишет, что экс-глава Nissan попал на борт самолета в воскресенье вечером в одном из этих крупногабаритных кейсов, обычно использующихся для перевозки звукового оборудования. При этом, представитель японского аэропорта отметил, что хотя багаж частных самолетов проходит обычную проверку, иногда для VIP-клиентов делались исключения.

Газета также подтверждает, что два больших кейса были загружены в самолет в Дубае до прилета в аэропорт Осаки в Японии.

По словам источника газеты, у дна кейса были проделаны несколько дырок, чтобы прятавшийся там Гон мог спокойно дышать, а перевозку облегчало то, что такие кейсы обычно снабжены колесиками.

Согласно источникам, у следователей имеется фотография этих кейсов на борту самолета, а также фото Гона в аэропорту в Стамбуле, сделанное одним из сотрудников.

Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что бывший глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Келли был отпущен под залог 25 декабря 2018 года. Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).