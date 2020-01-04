В Башкирии в результате ДТП погиб человек

УФА, 4 янв – РИА Новости. Один человек погиб, трое госпитализированы после столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии, сообщает башкирская Госавтоинспекция.
По данным ведомства, авария произошла вечером 3 января в Давлекановском районе на 64-м километре автодороги Чишмы – Киргиз-Мияки. Столкнулись ВАЗ-2114, под управлением 34-летнего жителя города Стерлитамак, и ГАЗ-3110, которым управлял 34-летний местный житель.
"В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ скончался на месте происшествия, его 29-летняя пассажирка доставлена в больницу. Также госпитализированы водитель автомашины ГАЗ и его 30-летняя пассажирка", - говорится в сообщении ГИБДД по региону.