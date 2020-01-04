В Башкирии в результате ДТП погиб человек

"В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ скончался на месте происшествия, его 29-летняя пассажирка доставлена в больницу. Также госпитализированы водитель автомашины ГАЗ и его 30-летняя пассажирка", - говорится в сообщении ГИБДД по региону.