Росгвардия опубликовала фотографии военных столетней давности

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Росгвардия впервые опубликовала уникальные фотографии военнослужащих столетней давности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Бесценные с исторической точки зрения стеклянные фотонегативы обнаружены во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации", — отметили в Росгвардии.

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России © Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

На снимках можно увидеть, как проводили служебные будни военнослужащие в первые годы существования легендарного соединения войск правопорядка.

В пресс-службе добавили, что большинство фотодокументов довоенного времени имеет отношение к истории 2-го мотострелкового полка особого назначения, чью историю продолжает сегодня 2-й ордена Кутузова полк Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии. В годы Великой Отечественной войны именно этот полк на целые сутки сдержал наступление гитлеровцев в районе города Боровска в сегодняшней Калужской области, а также обеспечивал безопасность Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции.