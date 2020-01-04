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2020-01-04T15:32+0300
https://ria.ru/20200104/1563111072.html
Росгвардия опубликовала фотографии военных столетней давности
https://cdn24.img.ria.ru/images/156311/08/1563110888_0:169:900:675_1036x0_80_0_0_fd7569fe06084e8fa83ae7fc5c708c6a.jpg
РИА Новости

Росгвардия опубликовала фотографии военных столетней давности

14:59 04.01.2020 (обновлено: 15:32 04.01.2020)
7297
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииФотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии России
Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии России
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Росгвардия впервые опубликовала уникальные фотографии военнослужащих столетней давности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Бесценные с исторической точки зрения стеклянные фотонегативы обнаружены во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации", — отметили в Росгвардии.
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииФотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России
Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии России
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России
На снимках можно увидеть, как проводили служебные будни военнослужащие в первые годы существования легендарного соединения войск правопорядка.
В пресс-службе добавили, что большинство фотодокументов довоенного времени имеет отношение к истории 2-го мотострелкового полка особого назначения, чью историю продолжает сегодня 2-й ордена Кутузова полк Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии. В годы Великой Отечественной войны именно этот полк на целые сутки сдержал наступление гитлеровцев в районе города Боровска в сегодняшней Калужской области, а также обеспечивал безопасность Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции.
Опубликованные материалы — часть проекта "Росгвардия. Год памяти и славы", который подготовит ведомство в наступившем 2020 году в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта Росгвардия проведет масштабную работу по подготовке серии литературно-исторических материалов, посвященных участию войск правопорядка в защите страны.
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии России
1 из 6

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии России
2 из 6

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии России
3 из 6

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии России
4 из 6

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии России
5 из 6

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии России
6 из 6

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
1 из 6

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
2 из 6

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
3 из 6

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
4 из 6

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
5 из 6

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
6 из 6

Фотография, обнаруженная во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
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Обсудить 18
РосгвардияРоссияБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Они не могут быть их потомками... Те были за пролетариат а эти за буржуев...
4 января, 15:45
Ксюша Дорофеева
21311011
Они теперь себя считают потомками НКВД, да треш полный
4 января, 15:18
GAGarun Al Rashid
11104010
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