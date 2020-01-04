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Президент Азербайджана поздравил христианскую общину с Рождеством
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РИА Новости

Президент Азербайджана поздравил христианскую общину с Рождеством

14:54 04.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии встречи глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии встречи глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БАКУ, 4 янв - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в субботу христианскую общину республики с Рождеством, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
"Сердечно поздравляю всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Рождества, желаю каждому из вас здоровья и счастья. На протяжении веков представители различных народов и конфессий жили в Азербайджане в условиях добрососедства, дружбы и взаимного доверия. Одним из приоритетных направлений нашей государственной политики является сохранение и дальнейшее развитие в обществе этнокультурного разнообразия, мультикультуральных традиций и атмосферы терпимости", - приводит слова текста поздравления пресс-служба.
Алиев отметил, что проведение в стране представительных мероприятий, вносящих весомый вклад в укрепление межцивилизационного и межрелигиозного диалога, в том числе V Всемирного форума по межкультурному диалогу, II Бакинского саммита религиозных лидеров мира, "демонстрирует важную роль Азербайджана в установлении в международном масштабе мира, стабильности и гармонии".
По словам главы Азербайджана, "сегодня христиане, являющиеся неотъемлемой частью азербайджанского общества, достойно выполняют свой гражданский долг в проводимой в стране большой созидательной работе и усилении национально-духовного согласия, прилагают все умения и усилия во имя прогресса Азербайджана".
"Дорогие соотечественники! Благословенный праздник Рождества олицетворяет собой новую жизнь, возрождение, торжество чувств сострадания и милосердия. Пусть этот светлый праздник принесет вашим семьям счастье, изобилие и процветание. С праздником!" - говорится в поздравительном послании главы государства.
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