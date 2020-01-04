Пекин сменил главу канцелярии центрального правительства в Гонконге

ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Госсовет КНР на фоне продолжающихся антиправительственных протестов сменил главу канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге, сообщает агентство Синьхуа.
Согласно распространённому приказу, на место Ван Чжиминя назначен бывший секретарь парткома провинции Шэньси Ло Хуэйнин.
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Ло Хуэйнин родился в 1954 году, занимал должность главы парткома провинции Шэньси с июня 2016 года по ноябрь 2019 года.
В конце ноября агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что власти Китая создали кризисный центр на границе с Гонконгом и рассматривают возможность смены главы канцелярии центрального правительства КНР в специальном административном районе, который является самым высокопоставленным по рангу официальным чиновником центральных властей Китая в Гонконге. Агентство писало, что Пекин недоволен тем, как он справляется с политическим кризисом в районе.
Однако официальный представитель МИД КНР в Гонконге тогда сделал представление Рейтер за распространение недостоверной информации.
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