Пекин сменил главу канцелярии центрального правительства в Гонконге

Ло Хуэйнин родился в 1954 году, занимал должность главы парткома провинции Шэньси с июня 2016 года по ноябрь 2019 года.

В конце ноября агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что власти Китая создали кризисный центр на границе с Гонконгом и рассматривают возможность смены главы канцелярии центрального правительства КНР в специальном административном районе, который является самым высокопоставленным по рангу официальным чиновником центральных властей Китая в Гонконге. Агентство писало, что Пекин недоволен тем, как он справляется с политическим кризисом в районе.