Британский певец Род Стюарт устроил дебош на детском празднике

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Британский певец Род Стюарт устроил дебош на курорте Палм-Бич во Флориде, сообщил таблоид Британский певец Род Стюарт устроил дебош на курорте Палм-Бич во Флориде, сообщил таблоид Mirror

На 74-летнего певца и его окружение — сына Шона и нескольких детей — пожаловался охранник заведения. Компания попыталась проникнуть на частную детскую вечеринку. Сотрудник заметил Стюарта и попытался остановить его, однако певец с семьей не послушались и продолжили лезть через ограждение.

По словам охранника, Стюарт ударил его в грудь, а сын певца толкнул находившегося рядом рабочего.

Артист извинился перед сотрудником курорта, однако избежать суда ему не удастся. Разбирательство назначено на 5 февраля.

Род Стюарт входит в число самых продаваемых певцов: с начала карьеры раскуплено около 120 миллионов записей его песен. Британец занял 17-е место в списке самых успешных артистов в истории по результатам американского хит-парада Billboard Hot 100.