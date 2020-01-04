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Британский певец Род Стюарт устроил дебош на детском празднике
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РИА Новости

Британский певец Род Стюарт устроил дебош на детском празднике

14:40 04.01.2020 (обновлено: 15:40 04.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт Рода Стюарта в Государственном Кремлевском дворце
Концерт Рода Стюарта в Государственном Кремлевском дворце
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Британский певец Род Стюарт устроил дебош на курорте Палм-Бич во Флориде, сообщил таблоид Mirror.
На 74-летнего певца и его окружение — сына Шона и нескольких детей — пожаловался охранник заведения. Компания попыталась проникнуть на частную детскую вечеринку. Сотрудник заметил Стюарта и попытался остановить его, однако певец с семьей не послушались и продолжили лезть через ограждение.
По словам охранника, Стюарт ударил его в грудь, а сын певца толкнул находившегося рядом рабочего.
Артист извинился перед сотрудником курорта, однако избежать суда ему не удастся. Разбирательство назначено на 5 февраля.
Род Стюарт входит в число самых продаваемых певцов: с начала карьеры раскуплено около 120 миллионов записей его песен. Британец занял 17-е место в списке самых успешных артистов в истории по результатам американского хит-парада Billboard Hot 100.
В 2016 году королева Елизавета посвятила певца в рыцари.
Актриса Лидия Вележева
30 октября 2019, 15:34
"Вы плебеи". Звезда сериала "Воровка" устроила дебош в самолете
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