Российскую группу в Приднестровье пополнят более ста военных

"В 2020 году в ОГРВ ПРРМ планируется отобрать для прохождения военной службы в различных подразделениях соединения более 100 граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при поступлении на военную службу новобранцы сначала в течение месяца пройдут курс интенсивной общевойсковой подготовки, то есть огневую, тактическую, физическую подготовку, а также подготовку по радиационной, химической и биологической защите. По окончании курса пройдет торжественная церемония приведения к военной присяге.