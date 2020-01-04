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Российскую группу в Приднестровье пополнят более ста военных
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РИА Новости

Российскую группу в Приднестровье пополнят более ста военных

14:38 04.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту в Приднестровье
Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
ТИРАСПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Молдавии (ОГРВ ПРРМ) пополнится еще сотней российских военных, сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа РФ.
"В 2020 году в ОГРВ ПРРМ планируется отобрать для прохождения военной службы в различных подразделениях соединения более 100 граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при поступлении на военную службу новобранцы сначала в течение месяца пройдут курс интенсивной общевойсковой подготовки, то есть огневую, тактическую, физическую подготовку, а также подготовку по радиационной, химической и биологической защите. По окончании курса пройдет торжественная церемония приведения к военной присяге.
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Западный военный округ (ЗВО)ОГРВ ПРРМРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Будьте бдительны. Чубатые на границе провоцируют постоянно.
4 января, 14:40
Арсений Понфиленко
1800001
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