Парламент востока Ливии отменил военное соглашение Триполи с Турцией

Парламент Ливии также высказался за передачу досье главы Правительства национального согласия Файеза Сарраджа и всех причастных к заключению соглашения с Турцией генеральному прокурору для дальнейшего расследования их деятельности.

Правительство Сарраджа ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на Триполи. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи. В пятницу Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам.