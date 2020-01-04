Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T14:32+0300
https://ria.ru/20200104/1563110260.html
Парламент востока Ливии отменил военное соглашение Триполи с Турцией
https://cdn24.img.ria.ru/images/96932/20/969322050_0:55:634:411_1036x0_80_0_0_3e359d92928fdbf259bab4da783bf85f.jpg
РИА Новости

Парламент востока Ливии отменил военное соглашение Триполи с Турцией

14:32 04.01.2020
3348
© Фото : DennixoГород Бенгази, Ливия
Город Бенгази, Ливия
© Фото : Dennixo
КАИР, 4 янв - РИА Новости. Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент в субботу отказался одобрить заключенное властями в Триполи соглашение с Турцией об оказании военной поддержки, а также проголосовал за его отмену, сообщает корреспондент РИА Новости.
Парламент Ливии также высказался за передачу досье главы Правительства национального согласия Файеза Сарраджа и всех причастных к заключению соглашения с Турцией генеральному прокурору для дальнейшего расследования их деятельности.
Ливия
Вчера, 02:00
Любая поддержка воюющих сторон в Ливии усилит конфликт, заявили в ООН
Правительство Сарраджа ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на Триполи. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи. В пятницу Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
3 января, 13:18
В ЕС обеспокоены решением Турции вмешаться в конфликт в Ливии
1920203
Обсудить 1
Халифа ХафтарТриполиЛивияТурцияБенгазиВ мире
Рекомендуем
Похороны иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Ирак
Экс-глава КСИР: данные о передвижениях Сулеймани мог передать Израиль
Экстренное заседание палаты представителей в Бенгази, Ливия. 4 января 2020
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Разведывательно-дозорный батальон 1-й дивизии морской пехоты США в Ираке
Коалиция США отвергла обвинения в нанесении авиаударов в Багдаде
Похороны иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Ирак
Помпео преувеличил реакцию иракцев на гибель Сулеймани, считают СМИ
Президент Ирана Хасан Роухани
США, убив Сулеймани, совершили тяжелейшее преступление, заявил Роухани
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Концерт Рода Стюарта в Государственном Кремлевском дворце
Британский певец Род Стюарт устроил дебош на детском празднике
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Иракские военные на подступах к Мосулу
Окрестности штаба сил Ирака подверглись обстрелу на севере страны
Самолет Beechcraft RC-12X
Самолет ВВС США провел разведку у границы Калининградской области
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Ирак ограничил работу американских военных на своей территории
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани заявил Эрдогану о необходимости сплотиться против США
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным
Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния