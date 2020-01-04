Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T14:28+0300
https://ria.ru/20200104/1563110178.html
В Саратовской области при пожаре в частном доме погибли два человека
https://cdn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:112:3077:1843_1036x0_80_0_0_062a4683e1b12cdc86810afdf24d041d.jpg
РИА Новости

В Саратовской области при пожаре в частном доме погибли два человека

14:28 04.01.2020
199
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра в Тамбове
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 4 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели двоих человек при пожаре в частном доме в Саратовской области, еще один человек спасен, сообщило в субботу областное управление СК РФ.
По предварительным данным, в ночь на пятницу жители села Долина Федоровского района заметили пожар в частном доме, вызвали пожарных, а сами бросились на помощь, сумев обнаружить и спасти 40-летнюю хозяйку дома, которая пыталась сама покинуть помещение, но потеряла сознание.
"Из-за сильного задымления помещения помочь ее сожителю соседи не смогли. Пожарные локализовали возгорание и обнаружили в жилище тело 37-летнего сожителя хозяйки дома, а также 46-летнего местного жителя… Очаг возгорания располагался на кровати. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС на месте пожара в частном доме в селе Горькая Балка на Ставрополье
Вчера, 10:27
СК назвал возможную причину пожара на Ставрополье с четырьмя погибшими
010220
Обсудить 0
Следственный комитет РФСаратовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе в Пензе
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Удмуртии в результате ДТП погиб ребенок
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Смоленске автобус вынесло на тротуар, погиб пешеход
Сотрудник МЧС РФ
В Мытищах ликвидировали пожар на складе
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Башкирии в результате ДТП погиб человек
Опубликовано видео с места пожара в Зарайске, где погибли три человека
Опубликовано видео с места пожара в Зарайске, где погибли три человека
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали двое взрослых и ребенок
Момент смертельного ДТП в Липецкой области попал на видео
Момент смертельного ДТП в Липецкой области попал на видео
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Самаре четыре человека отравились угарным газом
Автомобили скорой помощи
Спасенный из горящего дома в Петербурге ребенок умер в реанимации
Участники акции протеста возле посольства США в Багдаде, Ирак
Ирак справится с защитой страны и без сил коалиции, заявили в Багдаде
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Саратовской области ищут двух девочек, сбежавших из детдома
На месте пожара в частном доме в селе Горькая Балка на Ставрополье
На Ставрополье при пожаре погибли четыре человека
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Стратегия США по Ирану не изменится, заявили в Госдепе
Сотрудники МЧС на месте пожара в частном доме в селе Горькая Балка на Ставрополье
СК назвал возможную причину пожара на Ставрополье с четырьмя погибшими
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния