В Саратовской области при пожаре в частном доме погибли два человека

По предварительным данным, в ночь на пятницу жители села Долина Федоровского района заметили пожар в частном доме, вызвали пожарных, а сами бросились на помощь, сумев обнаружить и спасти 40-летнюю хозяйку дома, которая пыталась сама покинуть помещение, но потеряла сознание.