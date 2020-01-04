В Саратовской области при пожаре в частном доме погибли два человека

САРАТОВ, 4 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели двоих человек при пожаре в частном доме в Саратовской области, еще один человек спасен, сообщило в субботу областное управление СК РФ.
По предварительным данным, в ночь на пятницу жители села Долина Федоровского района заметили пожар в частном доме, вызвали пожарных, а сами бросились на помощь, сумев обнаружить и спасти 40-летнюю хозяйку дома, которая пыталась сама покинуть помещение, но потеряла сознание.
"Из-за сильного задымления помещения помочь ее сожителю соседи не смогли. Пожарные локализовали возгорание и обнаружили в жилище тело 37-летнего сожителя хозяйки дома, а также 46-летнего местного жителя… Очаг возгорания располагался на кровати. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении", - говорится в сообщении.