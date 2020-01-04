Зариф заявил, что Иран не хочет напряженности в регионе

ТЕГЕРАН, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф после гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке заявил, что Тегеран не хочет напряженности в регионе, следует из сообщения иранского внешнеполитического ведомства.

"Иран не хочет напряженности в регионе, присутствие и вмешательство иностранных внерегиональных сил приводит к дестабилизации обстановки, ухудшению ситуации в сфере безопасности и эскалации напряженности", - приводятся слова Зарифа, сказанные в ходе переговоров в Тегеране с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдуррахманом аль-Тани.

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Саму атаку на генерала Сулеймани , возглавлявшего спецподразделения "Кудс" и проводившего операции за пределами страны, иранский министр назвал терактом, отметив, что США несут ответственность за последствия своих действий.

В свою очередь, глава МИД Катара заявил, что после событий в Ираке необходимо найти мирный путь разрядки напряженности.