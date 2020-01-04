В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали двое взрослых и ребенок

"В Камском Устье столкнулись автобус, следовавший рейсом Камское Устье - Казань, и легковой автомобиль. Предварительно установлено, что легковой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновения с автобусом", - сказал представитель регионального МВД.