В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали двое взрослых и ребенок

КАЗАНЬ, 4 янв - РИА Новости. Междугородний автобус и легковой автомобиль столкнулись в Камско-Устьинском районе Татарстана в субботу, пострадали двое взрослых и ребенок, сообщили РИА Новости в МВД и минздраве республики.
"В Камском Устье столкнулись автобус, следовавший рейсом Камское Устье - Казань, и легковой автомобиль. Предварительно установлено, что легковой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновения с автобусом", - сказал представитель регионального МВД.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, подробности ДТП выясняются.
Как уточнили в минздраве Татарстана, в результате столкновения пострадали три человека. Двое взрослых в состоянии средней степени тяжести доставлены в горбольницу №7 Казани. Пострадавший ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу.