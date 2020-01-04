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https://ria.ru/20200104/1563109801.html
Ирак справится с защитой страны и без сил коалиции, заявили в Багдаде
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РИА Новости

Ирак справится с защитой страны и без сил коалиции, заявили в Багдаде

14:02 04.01.2020
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© AP Photo / Khalid MohammedУчастники акции протеста возле посольства США в Багдаде, Ирак
Участники акции протеста возле посольства США в Багдаде, Ирак
© AP Photo / Khalid Mohammed
Участники акции протеста возле посольства США в Багдаде, Ирак. Архивное фото
БАГДАД, 4 янв - РИА Новости. У иракских вооруженных сил есть достаточно собственных ресурсов и возможностей для обеспечения охраны территории страны и борьбы с остатками террористов, поэтому решение коалиции во главе с США о сокращении масштабов своих операций не будет иметь серьезных последствий, заявил РИА Новости директор по информации министерства обороны Ирака Яхья Расуль.
Ранее коалиция США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* заявила, что из соображений безопасности сократила масштабы своих операций в Ираке.
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Коалиция США сократила масштабы своих операций в Ираке, сообщили СМИ
"Влияние решения международной коалиции ограничить операции не будет тяжелым для иракских вооруженных сил… Военные возможности Ирака сейчас очень серьезные, они развиваются, мы можем преследовать остатки террористических банд", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что иракские военные находятся "на местах" и готовы защищать территорию страны и ее границы.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИракСШАВ мире
Популярные комментарии
Осталось только выпроводить оккупационные войска США и "коалиции" из страны! Но эту погань не так легко будет вымести.
4 января, 14:11
ВРВиктор Ростов
1400011
Сами они скорее всего не уйдут.
4 января, 14:25
АСАндрей Ст
1000100
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