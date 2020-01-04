Кэмерон Диаз написала в соцсети о рождении дочери

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Американская актриса Кэмерон Диаз и ее муж Бенджи Мэдден объявили в инстаграме о рождении дочери, которую назвали Рэддикс, Американская актриса Кэмерон Диаз и ее муж Бенджи Мэдден объявили в инстаграме о рождении дочери, которую назвали Рэддикс, сообщает Mirror.

Супруги написали: "С Новым годом от Мэдденов! Мы так счастливы и благодарны за то, что в этом новом десятилетии объявляем о рождении нашей дочери, Рэддикс Мэдден".

Родители отметили, что они рады поделиться новостью, но готовы защищать частную жизнь малышки.

"Поэтому мы не будем публиковать фотографии или делиться какими-либо другими деталями, кроме того, что она действительно очень милая!" — написала Диаз.