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Культура
2020-01-04T22:30+0300
https://ria.ru/20200104/1563109686.html
Кэмерон Диаз написала в соцсети о рождении дочери
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РИА Новости

Кэмерон Диаз написала в соцсети о рождении дочери

14:06 04.01.2020 (обновлено: 22:30 04.01.2020)
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© AP Photo / Invision/Jonathan ShortАктриса Камерон Диас, 2014 год
Актриса Камерон Диас, 2014 год
© AP Photo / Invision/Jonathan Short
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Американская актриса Кэмерон Диаз и ее муж Бенджи Мэдден объявили в инстаграме о рождении дочери, которую назвали Рэддикс, сообщает Mirror.
Супруги написали: "С Новым годом от Мэдденов! Мы так счастливы и благодарны за то, что в этом новом десятилетии объявляем о рождении нашей дочери, Рэддикс Мэдден".
Родители отметили, что они рады поделиться новостью, но готовы защищать частную жизнь малышки.
"Поэтому мы не будем публиковать фотографии или делиться какими-либо другими деталями, кроме того, что она действительно очень милая!" — написала Диаз.
Актриса пыталась забеременеть в течение многих лет.
Актриса Камерон Диас, 2014 год
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