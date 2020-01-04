В ЛНР заявили, что сбили ударный беспилотник ВСУ недалеко от Луганска

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

В ЛНР заявили о попытке ВСУ списать на ополченцев небоевые потери

В ЛНР заявили о попытке ВСУ списать на ополченцев небоевые потери

По данным ведомства, украинские силовики продолжают использовать беспилотные летательные аппараты у линии соприкосновения, тем самым пытаясь дестабилизировать обстановку и спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответные действия.