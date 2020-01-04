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В ЛНР заявили, что сбили ударный беспилотник ВСУ недалеко от Луганска
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РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили ударный беспилотник ВСУ недалеко от Луганска

13:50 04.01.2020 (обновлено: 14:14 04.01.2020)
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© Фото : пресс-служба Народной милиции ЛНРУдарный беспилотный летательный аппарат ВСУ сбитый Народной милицией ЛНР недалеко от Луганска. 3 января 2020
Ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ сбитый Народной милицией ЛНР недалеко от Луганска. 3 января 2020
© Фото : пресс-служба Народной милиции ЛНР
Ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ сбитый Народной милицией ЛНР недалеко от Луганска. 3 января 2020
ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила ударный беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ополченцам населенного пункта Обозное у линии соприкосновения в Донбассе, недалеко от Луганска, заявил журналистам на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"Третьего января благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Обозное (около 20 км от Луганска - ред.) был сбит ударный БПЛА "Фантом" 46-й бригады ВСУ, оборудованный приспособлением для сброса боевого заряда", - сказал Филипоненко на брифинге.
По данным ведомства, украинские силовики продолжают использовать беспилотные летательные аппараты у линии соприкосновения, тем самым пытаясь дестабилизировать обстановку и спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответные действия.
"Материалы по факту применения противником БПЛА переданы в Генеральную прокуратуру республики для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 46-й бригады ВСУ", - отметил Филипоненко.
Украинский военный в Донецкой области
3 января, 19:24
В ДНР заявили о новых провокациях украинских силовиков
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Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскВ мире
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