Новогодняя почта московского метро приняла почти семь тысяч писем

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Почти семь тысяч человек воспользовались новогодней почтой московского метро, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного метрополитена.
"Четыре тысячи восемьсот поздравительных открыток отправили пассажиры своим друзьям и родственникам за две недели работы новогодней почты. Также 2080 писем Деду Морозу отправили юные пассажиры", - говорится в сообщении.
Также пресс-служба сообщила, что почтовые ящики установлены на информационных стойках "Живое общение". Здесь пассажиры могут взять новогоднюю открытку и отправить родственникам.
"Чтобы письмо дошло до адресата, на послании необходимо указать точный адрес и индекс получателя", - сообщили в пресс-службе.
Также уточняется, что сервис действует на территории Москвы.
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"Мы рады, что такой сервис по отправке поздравлений востребован нашими пассажирами. В этом году мы продлили работу почты на все новогодние праздники. Для тех, кто не успел поздравить друзей и родственников с Новым годом и наступающим Рождеством, почта будет работать до 8 января включительно", - рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, слова которой приводит пресс-служба.
До 1 января юные пассажиры могли отправить отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг прямо из метро. Для этого на всех стойках "Живое общение" были установлены отдельные почтовые ящики.
Открытки друзьям можно отправить с 8:00 до 20:00 на станциях "Площадь революции", "Арбатская", "Киевская", "Александровский сад", "Комсомольская", "Курская", "Белорусская", "Парк культуры", "Павелецкая", "Китай-город", "Пушкинская", "Баррикадная", "Сретенский бульвар" и "Саларьево", а также на станциях "Лужники", "Деловой центр", "Кутузовская" и "Шелепиха" Московского центрального кольца.