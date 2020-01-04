Новогодняя почта московского метро приняла почти семь тысяч писем

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Почти семь тысяч человек воспользовались новогодней почтой Почти семь тысяч человек воспользовались новогодней почтой московского метро , сообщила РИА Новости пресс-служба столичного метрополитена.

"Четыре тысячи восемьсот поздравительных открыток отправили пассажиры своим друзьям и родственникам за две недели работы новогодней почты. Также 2080 писем Деду Морозу отправили юные пассажиры", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что почтовые ящики установлены на информационных стойках "Живое общение". Здесь пассажиры могут взять новогоднюю открытку и отправить родственникам.

"Чтобы письмо дошло до адресата, на послании необходимо указать точный адрес и индекс получателя", - сообщили в пресс-службе.

Также уточняется, что сервис действует на территории Москвы.

"Мы рады, что такой сервис по отправке поздравлений востребован нашими пассажирами. В этом году мы продлили работу почты на все новогодние праздники. Для тех, кто не успел поздравить друзей и родственников с Новым годом и наступающим Рождеством, почта будет работать до 8 января включительно", - рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, слова которой приводит пресс-служба.

До 1 января юные пассажиры могли отправить отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг прямо из метро. Для этого на всех стойках "Живое общение" были установлены отдельные почтовые ящики.