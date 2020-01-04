Экс-глава КСИР: данные о передвижениях Сулеймани мог передать Израиль

ТЕГЕРАН, 4 янв – РИА Новости. США могли получить данные о передвижениях генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) от Израиля, считает экс-глава КСИР Мохсен Резаи.
"Существует большая вероятность, что Израиль через Сирию получил информацию о полете генерала Сулеймани и передал эту информацию США", - сказал Резаи телеканалу IRIB TV2, отметив, что считает убийство Сулеймани спланированной акцией обеих сторон - США и Израиля.
Он объяснил это тем, что накануне гибели Сулеймани, отвечающий за военные операции Ирана за рубежом, находился в Сирии, откуда уже направился в Ирак. Прибыв в Багдад, он сел в автомобиль, по которому ударили американские беспилотники, отметил Резаи.
При этом ранее в эфире иранского телевидения сообщалось о том, что высокопоставленный военный погиб при вертолетном обстреле.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.