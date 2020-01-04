Экс-глава КСИР: данные о передвижениях Сулеймани мог передать Израиль

ТЕГЕРАН, 4 янв – РИА Новости. США могли получить данные о передвижениях генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) от Израиля, считает экс-глава КСИР Мохсен Резаи.

Он объяснил это тем, что накануне гибели Сулеймани, отвечающий за военные операции Ирана за рубежом, находился в Сирии, откуда уже направился в Ирак. Прибыв в Багдад, он сел в автомобиль, по которому ударили американские беспилотники, отметил Резаи.

При этом ранее в эфире иранского телевидения сообщалось о том, что высокопоставленный военный погиб при вертолетном обстреле.