Самолет ВВС США провел разведку у границы Калининградской области

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Самолет-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty ВВС США провел разведку у границы Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
В 11:05 по московскому времени самолет взлетел с базы в Литве. Примерно через полчаса воздушное судно приблизилось к границе Калининградской области. Полет проходил на высоте более восьми тысяч метров со средней скоростью около 450 километров в час.
11:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 4 января 2020 г.
Самолёт-разведчик #Beechcraft RC-12X #Liberty ВВС США🇺🇸, бортовой номер 93-0701 , позывной #YANK01, взлетевший с аэропорта Шауляй (#EYSA), производит разведывательный полёт вдоль границы Калининградской🇷🇺 области.#USAF pic.twitter.com/Jzx4v4msQc
Иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у российских границ. Также их замечают неподалеку от военных баз в Сирии.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции.
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