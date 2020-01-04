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Самолет ВВС США провел разведку у границы Калининградской области
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РИА Новости

Самолет ВВС США провел разведку у границы Калининградской области

13:30 04.01.2020 (обновлено: 14:11 04.01.2020)
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CC BY 2.0 / Duncan Monk / Beechcraft RC-12XСамолет Beechcraft RC-12X
Самолет Beechcraft RC-12X
CC BY 2.0 / Duncan Monk / Beechcraft RC-12X
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Самолет-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty ВВС США провел разведку у границы Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
В 11:05 по московскому времени самолет взлетел с базы в Литве. Примерно через полчаса воздушное судно приблизилось к границе Калининградской области. Полет проходил на высоте более восьми тысяч метров со средней скоростью около 450 километров в час.
Иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у российских границ. Также их замечают неподалеку от военных баз в Сирии.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции.
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ВВС СШАBeechcraftКалининградская областьСШАЛитваБезопасность
Популярные комментарии
) Ну вы смешные, вы всем говорите что вы не нападали на Польшу в 1939 году... а тут сама Германия говорит, что да, вы нападали и факт сговора между Германией и СССР был! Ну вот дальше разве не смешно слушать... ваши "отмазки"?
4 января, 14:52
delmont67
5700139
ООНом там и не пахло, Буш сказал поехали и вы согласились))
4 января, 14:53
SoSparky ololo
1800300
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