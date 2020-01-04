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РИА Наука
2020-01-04T13:21+0300
https://ria.ru/20200104/1563109223.html
Приморцы вспомнили, как наблюдали первый искусственный спутник Земли
https://cdn24.img.ria.ru/images/151531/10/1515311075_0:125:1600:1025_1036x0_80_0_0_22b41ea57411ee5ec3fcae577b7eab24.jpg
РИА Новости

Приморцы вспомнили, как наблюдали первый искусственный спутник Земли

13:21 04.01.2020
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© МИА "Россия сегодня"Макет первого искусственного спутника Земли в павильоне "Космос" на ВДНХ
Макет первого искусственного спутника Земли в павильоне Космос на ВДНХ
© МИА "Россия сегодня"
ВЛАДИВОСТОК, 4 янв - РИА Новости. Жители Приморского края, которые наблюдали полет первого искусственного спутника Земли, рассказали РИА Новости о том, что под Новый год можно было загадать желание на "необычную звезду".

Первый искусственный спутник исполнил желание школьника

Новогодняя ночь 31 декабря 1957 года стала в Приморье одной из самых массовых по количеству людей, смотревших в звездное небо. Пытаясь увидеть первый искусственный спутник Земли, приморцы загадывали желания.
"Это была маленькая, яркая точка, движущаяся среди звезд. Популярность спутника была огромна. Это слово вошло во все языки мира", - рассказал РИА Новости очевидец тех событий Сергей Петров.
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Он добавил, что в те годы учился в средней школе и вместе со взрослыми вышел в новогоднюю ночь на улицу, чтобы увидеть спутник и загадать желание.
"Какие могли быть желания в те годы? Для нас, советских школьников, было важно хорошо учиться. И не для родителей или учителей, а для себя. Я загадал - хорошо сдать экзамены и побывать в Москве", - сказал собеседник.
Он отметил, что в новогоднюю ночь увидел спутник, пролетевший над приморским поселком Кавалерово. Желания тоже сбылись.
"В Москве мне больше всего запомнилась экскурсия на ВДНХ, где в павильоне "Космос" демонстрировалась модель искусственного спутника Земли. Спутник был установлен на специальном подвесе с тремя степенями свободы, который крепился тросом к потолку, где было нарисовано небо с облаками. За счет слабого движения воздуха казалось что спутник летит", - рассказал собеседник.
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Еще одна жительница северного приморского поселка Елена Александрова рассказала о своей первой "встрече" с искусственным спутником Земли.
"В больших городах уличное освещение мешало увидеть звездное небо, а в небольших поселках или там, где освещение отсутствовало, спутник был виден на фоне неподвижных звезд. Иногда его удавалось увидеть сразу же, тогда весь полет длился примерно несколько минут. За это время можно было загадать желание", - рассказала она.
Женщина отметила, что спустя почти 60 лет уже не может точно вспомнить, что именно было загадано. "Но несколько желаний точно сбылись", - сказала собеседница.
Она также рассказала, как впервые услышали о спутнике. "В тот день обычная передача радио была прервана, диктор сказал: "Внимание, говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Через несколько минут мы передадим важное правительственное сообщение". После диктор сообщил, что в Советском Союзе 4 октября 1957 года впервые был запущен искусственный спутник Земли. Затем он сказал, что сейчас можно услышать сигналы со спутника, и в эфире раздалось: "бип, бип, бип", - вспомнила Александрова.
По ее словам, в тот день на предприятиях прошли митинги, на которых сообщалось "о славной победе советских ученых".
Спутник летал до 4 января 1958 года и сгорел, войдя в плотные слои атмосферы. Так началась космическая эра.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаПриморский край
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