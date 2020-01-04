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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-04T13:12+0300
https://ria.ru/20200104/1563109053.html
Россия за сутки зафиксировала 16 нарушений перемирия в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156030/53/1560305337_265:0:2985:1530_1036x0_80_0_0_dc4b3d19f7b64f482ad2b26fd567d3dc.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 16 нарушений перемирия в Сирии

13:12 04.01.2020
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© SANAСирийский военный
Сирийский военный
© SANA
Сирийский военный. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 16 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - восемь, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – два, Идлиб – пять, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – два, Идлиб – пять, Хама – один", - говорится в сообщении.
Пентагон
30 декабря 2019, 19:24
МИД Сирии осудил авиаудары США по объектам в Ираке
Добавляется, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
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