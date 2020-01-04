Россия за сутки зафиксировала 16 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – два, Идлиб – пять, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – два, Идлиб – пять, Хама – один", - говорится в сообщении.