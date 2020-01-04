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https://ria.ru/20200104/1563108663.html
США, убив Сулеймани, совершили тяжелейшее преступление, заявил Роухани
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РИА Новости

США, убив Сулеймани, совершили тяжелейшее преступление, заявил Роухани

12:51 04.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Роухани
 Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 янв – РИА Новости. Убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Преступление, совершенное США, останется в истории как тяжелейшее из их преступлений в отношении иранской нации. Американцы не поняли, какую большую ошибку совершили. С последствиями этого преступления они столкнутся не только сегодня, но и в течение следующих лет", - сказал Роухани, посетив членов семьи погибшего генерала.
По словам президента Ирана, глава спецподразделения КСИР, отвечавший за военные операции Ирана за рубежом, служил безопасности не только страны, но и региона, в том числе народов Ирака, Сирии, Йемена, Ливана и Афганистана.
"Восполнить потерю генерала Сулеймани непросто, поскольку он был не только военным командиром и архитектором важнейших операций, но и исключительно талантливым политиком и стратегом", - добавил Роухани.
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Вчера, 10:35
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В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиХасан РоуханиИранСШАВ мире
Популярные комментарии
США - это исчадие ада, вестники апокалипсиса! Для США нет ничего святого и нет у них Бога, для США бог - это Доллар!
4 января, 14:19
ВРВиктор Ростов
2400002
Если хочется мирового порядка и равновесия,то правящая верхушка,которая оккупировала власть в уса уже как столетия,должна быть снесена и посажена на их любимый электрический стул
4 января, 13:07
cchegevda
1610002
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