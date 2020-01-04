США, убив Сулеймани, совершили тяжелейшее преступление, заявил Роухани

ТЕГЕРАН, 4 янв – РИА Новости. Убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет, заявил президент Ирана Убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет, заявил президент Ирана Хасан Роухани

"Преступление, совершенное США, останется в истории как тяжелейшее из их преступлений в отношении иранской нации. Американцы не поняли, какую большую ошибку совершили. С последствиями этого преступления они столкнутся не только сегодня, но и в течение следующих лет", - сказал Роухани, посетив членов семьи погибшего генерала.

По словам президента Ирана, глава спецподразделения КСИР, отвечавший за военные операции Ирана за рубежом, служил безопасности не только страны, но и региона, в том числе народов Ирака, Сирии, Йемена, Ливана и Афганистана.

"Восполнить потерю генерала Сулеймани непросто, поскольку он был не только военным командиром и архитектором важнейших операций, но и исключительно талантливым политиком и стратегом", - добавил Роухани.