В ЦИК Азербайджана рассказали о числе заявок на участие в выборах

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ранее объявил о самороспуске и, в связи с этим, направил предложение к главе государства назначить внеочередные выборы. Парламент страны состоит из 125 депутатов, большинство депутатских мандатов было у партии "Новый Азербайджан". Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, утвердил самороспуск парламента и назначил внеочередные выборы на 9 февраля.

"На сегодняшний день в Азербайджане для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля 2020 года, обратились 2226 человек. 461 кандидат выдвинут 19 политическими партиями. Кандидатуры 16 человек выдвинуты инициативными группами, а 1749 человек выдвинули свои кандидатуры в индивидуальном порядке. Уже утверждены кандидатуры 2066 обратившихся в ЦИК. Из них 1903 человека уже забрали подписные листы, 580 человек вернули их с подписями, 285 человек прошли регистрацию", - сказал Панахов на заседании ЦИК в субботу.