В ЦИК Азербайджана рассказали о числе заявок на участие в выборах

БАКУ, 4 янв – РИА Новости. Более двух тысяч человек подали заявки на участие во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, сообщил на заседании ЦИК председатель комиссии Азербайджана Мазахир Паханов.
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ранее объявил о самороспуске и, в связи с этим, направил предложение к главе государства назначить внеочередные выборы. Парламент страны состоит из 125 депутатов, большинство депутатских мандатов было у партии "Новый Азербайджан". Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, утвердил самороспуск парламента и назначил внеочередные выборы на 9 февраля.
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"На сегодняшний день в Азербайджане для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля 2020 года, обратились 2226 человек. 461 кандидат выдвинут 19 политическими партиями. Кандидатуры 16 человек выдвинуты инициативными группами, а 1749 человек выдвинули свои кандидатуры в индивидуальном порядке. Уже утверждены кандидатуры 2066 обратившихся в ЦИК. Из них 1903 человека уже забрали подписные листы, 580 человек вернули их с подписями, 285 человек прошли регистрацию", - сказал Панахов на заседании ЦИК в субботу.
Ранее для участия во внеочередных выборах были зарегистрированы представители 20 политических партий - правящей партии "Новый Азербайджан", партии "Надежда", Партии гражданской солидарности, Партии великого созидания, Народного фронта целостного Азербайджана, Движения национального возрождения, Партии национальной независимости Азербайджана, Демократической партии Азербайджана, партии "Великий Азербайджан", партии "Родина - мать", Азербайджанской партии эволюции, партии "Мусават", Партии социального благоденствия Азербайджана, партии "Единство", Партии демократических реформ, Либерально-демократической партии Азербайджана, Партии демократического просвещения, партии "Современный Мусават" и партии "Гражданин и развитие".