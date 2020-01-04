В Смоленске автобус вынесло на тротуар, погиб пешеход

БРЯНСК, 4 янв – РИА Новости. Водителя ПАЗа вынесло на тротуар в Смоленске, в результате чего на месте погиб пешеход и поврежден припаркованный автомобиль KIA, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.
По ее информации, ДТП произошло в Смоленске в пятницу, 3 января, в 21.55 мск.
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"По предварительной информации, водитель ПАЗа не справился с управлением, пересек тротуар, совершил наезд на пешехода 1957 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что механические повреждения получил автомобиль KIA, припаркованный у жилого дома. Обстоятельства ДТП выясняются, предварительно, водителя вынесло на тротуар во время переезда "лежачего полицейского".
"Водитель освидетельствован, трезв", - сказала Гуреева.
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