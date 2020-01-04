В Смоленске автобус вынесло на тротуар, погиб пешеход

БРЯНСК, 4 янв – РИА Новости. Водителя ПАЗа вынесло на тротуар в Водителя ПАЗа вынесло на тротуар в Смоленске , в результате чего на месте погиб пешеход и поврежден припаркованный автомобиль KIA, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.

По ее информации, ДТП произошло в Смоленске в пятницу, 3 января, в 21.55 мск.

"По предварительной информации, водитель ПАЗа не справился с управлением, пересек тротуар, совершил наезд на пешехода 1957 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что механические повреждения получил автомобиль KIA, припаркованный у жилого дома. Обстоятельства ДТП выясняются, предварительно, водителя вынесло на тротуар во время переезда "лежачего полицейского".