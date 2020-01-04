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https://ria.ru/20200104/1563108079.html
Помпео преувеличил реакцию иракцев на гибель Сулеймани, считают СМИ
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РИА Новости

Помпео преувеличил реакцию иракцев на гибель Сулеймани, считают СМИ

12:26 04.01.2020
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© REUTERS / Wissm al-OkiliПохороны иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Ирак
Похороны иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде, Ирак
© REUTERS / Wissm al-Okili
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео преувеличил реакцию иракцев на гибель главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, пишет New York Times со ссылкой на очевидцев.
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада всего погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео ранее обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
Помпео разместил в Twitter видео бегущих по улице с флагами людей и подписал его: "Иракцы танцуют на улицах за свободу, благодарные, что генерала Сулеймани больше нет". Газета подтвердила подлинность видео, однако опрошенные изданием очевидцы сообщили, что на самом деле никто не танцевал, люди просто бежали вдоль дороги. Кроме того, лишь один из вышедших на улицу людей ликовал по поводу смерти Сулеймани. Другие участники акции скандировали, что смерть генерала Сулеймани стала местью за гибель иракцев, протестовавших против присутствия Ирана в их стране.
К тому же, по словам свидетелей, вышедших на улицу людей было очень мало, к ним никто не присоединился и акция продлилась не больше двух минут.
По мнению газеты, публикация Помпео в Twitter - пример распространения дезинформации в эпоху социальных сетей. Госдепартамент пока не прокомментировал данную ситуацию.
Государственный секретарь США Майк Помпео
3 января, 16:22
Помпео: часть населения в Ираке и Иране может поддержать действия США
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиИранСШАВ мире
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