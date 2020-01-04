Помпео преувеличил реакцию иракцев на гибель Сулеймани, считают СМИ

Помпео разместил в Twitter видео бегущих по улице с флагами людей и подписал его: "Иракцы танцуют на улицах за свободу, благодарные, что генерала Сулеймани больше нет". Газета подтвердила подлинность видео, однако опрошенные изданием очевидцы сообщили, что на самом деле никто не танцевал, люди просто бежали вдоль дороги. Кроме того, лишь один из вышедших на улицу людей ликовал по поводу смерти Сулеймани. Другие участники акции скандировали, что смерть генерала Сулеймани стала местью за гибель иракцев, протестовавших против присутствия Ирана в их стране.