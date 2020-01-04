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Туризм
2020-01-04T12:29+0300
https://ria.ru/20200104/1563107994.html
Названы самые популярные туристические города ближнего зарубежья
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РИА Новости

Названы самые популярные туристические города ближнего зарубежья

12:29 04.01.2020
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© РИА Новости / Н. Рахманов / Перейти в фотобанкНовоафонская пещера в Абхазии
Новоафонская пещера в Абхазии
© РИА Новости / Н. Рахманов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил города Беларуси и Абхазии, популярные для путешествий летом-2020, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании данных оплаченных броней отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Тройку самых популярных городов для летних путешествий составили Сухум и Новый Афон в Абхазии и Минск в Беларуси.
По данным сервиса, туристы планируют поездки в города ближнего зарубежья летом-2020 на период от восьми до 17 ночей и собираются потратить на аренду жилья, примерно, 2,4 тысячи рублей в сутки.
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