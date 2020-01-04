Названы самые популярные туристические города ближнего зарубежья

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил города Беларуси и Абхазии, популярные для путешествий летом-2020, сообщает Tvil.ru.

Список составлен на основании данных оплаченных броней отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Тройку самых популярных городов для летних путешествий составили Сухум и Новый Афон в Абхазии и Минск в Беларуси.