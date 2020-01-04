Эксперты назвали самые популярные страны для "зимовки"

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру провел аналитические исследования и выяснил, в каких городах и странах российские путешественники пережидают холодный период или какие места настолько хороши, что там не жалко провести сразу три недели отпуска, сообщили РИА новости в компании.
Специалисты сервиса проанализировали все проданные авиабилеты из любого города России за границу с датами путешествия с 1 декабря 2019 по 1 марта 2020 года и выбрали те направления, куда туристы улетали на три недели и больше. Данные сравнивались с аналогичным периодом годом ранее.
В то же время, в топ-10 самых продаваемых направлений на эти месяцы попали Узбекистан – второе место и Германия - третье. "В топ-10 вошли четыре страны СНГ: Узбекистан, Армения, Казахстан и Киргизия. С большой долей вероятности в эти страны едут не на зимовку, а просто "домой" или навестить родственников", - уточнили эксперты
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"Интересно, что примерно каждый третий, кто летит в отпуск зимой в Таиланд, Вьетнам, Индию, остается в стране на 3 и более недель - 35%, 37%, 28% соответственно", - подчеркнули аналитики.
Они так же добавили, что зимой прошлого года в топ-10 не входили такие страны, как Китай и Вьетнам.