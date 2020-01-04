Главу агентства по управлению госимуществом наградили орденом Дружбы

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил руководителя федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадима Яковенко орденом Дружбы, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Яковенко Вадима Владимировича - руководителя федерального агентства по управлению государственным имуществом", - говорится в тексте указа.
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