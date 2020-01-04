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Главу агентства по управлению госимуществом наградили орденом Дружбы
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РИА Новости

Главу агентства по управлению госимуществом наградили орденом Дружбы

12:12 04.01.2020
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© РИА Новости / Денис ГришкинВадим Яковенко
Вадим Яковенко
© РИА Новости / Денис Гришкин
Вадим Яковенко. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил руководителя федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадима Яковенко орденом Дружбы, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Яковенко Вадима Владимировича - руководителя федерального агентства по управлению государственным имуществом", - говорится в тексте указа.
Президент РФ Владимир Путин и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, удостоенный ордена Дружбы
20 декабря 2019, 17:08
Путин вручил орден Дружбы главе коллегии ЕЭК Саркисяну
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Вадим ЯковенкоВладимир ПутинРоссияОбщество
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