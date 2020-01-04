Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T12:14+0300
https://ria.ru/20200104/1563107793.html
В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка
https://cdn24.img.ria.ru/images/156310/77/1563107774_0:0:1060:597_1036x0_80_0_0_0335130c9de6f8e09573d8dfc1582689.png
РИА Новости

В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка

12:06 04.01.2020 (обновлено: 12:14 04.01.2020)
25046
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Екатеринбурге енот напал на посетителей контактного зоопарка, сообщает портал E1.
Животное укусило за ногу восьмилетнюю девочку и вцепилось в инструктора заведения.
"Мы в панике начали двигаться к выходу, все инструкторы (их было трое) помогали своей коллеге выбраться из зубов хищного животного, вокруг нас было полно енотов, но за ними уже никто не следил", — рассказала изданию старшая сестра пострадавшего ребенка.
По словам собеседницы портала, зоопарк разделен на три комнаты, в которых сидят еноты. В двух из них находились взрослые особи, которые вели себя спокойно, когда посетители гладили, кормили и снимали их на видео. В третьей комнате были "малыши", один из которых и напал на ребенка.
У девочки от укусов опухла нога. Семья пострадавшей намерена обратиться в прокуратуру.
Енот
15 ноября 2019, 14:51
В Екатеринбурге енот из контактного зоопарка стал донором крови
14186144326
Обсудить 6
ЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
Контактные зоопарки вроде ж только недавно запретили? Или снова нашлись лазейки?
4 января, 12:30
ИКИгорь Карпов
1411000
Рекомендуем
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
"На рожу свою посмотрите": Волочкова разозлилась на критику ее шпагата
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Врач назвал легкий способ избавиться от стресса
Человек проверяет вес
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Гигантский цветок Раффлезии диаметером 111 см, найденный в природном заповеднике в Агаме, Западная Суматра. 2 января 2020
В Индонезии нашли самый большой цветок в мире
Российский художник Никас Сафронов
Сафронов прокомментировал арест модели, обвинившей его в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным
Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирске пьяные дебоширы напали на полицейских
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин ответил на критику "Голубых огоньков"
Экстренное заседание палаты представителей в Бенгази, Ливия. 4 января 2020
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Ирак ограничил работу американских военных на своей территории
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния