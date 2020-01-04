В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Екатеринбурге енот напал на посетителей контактного зоопарка, сообщает портал E1.
Животное укусило за ногу восьмилетнюю девочку и вцепилось в инструктора заведения.
"Мы в панике начали двигаться к выходу, все инструкторы (их было трое) помогали своей коллеге выбраться из зубов хищного животного, вокруг нас было полно енотов, но за ними уже никто не следил", — рассказала изданию старшая сестра пострадавшего ребенка.
По словам собеседницы портала, зоопарк разделен на три комнаты, в которых сидят еноты. В двух из них находились взрослые особи, которые вели себя спокойно, когда посетители гладили, кормили и снимали их на видео. В третьей комнате были "малыши", один из которых и напал на ребенка.
У девочки от укусов опухла нога. Семья пострадавшей намерена обратиться в прокуратуру.
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