Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T12:03+0300
https://ria.ru/20200104/1563107685.html
В Екатеринбурге разыскивают мужчину, который домогался девочки
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге разыскивают мужчину, который домогался девочки

12:03 04.01.2020
1310
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв - РИА Новости. Полиция ведет розыск мужчины, который домогался девочки в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
"На месте предполагаемого происшествия работает следственно-оперативная группа, полиция, а также наши коллеги из регионального Следственного комитета. Сыщики уголовного розыска, участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних сейчас опрашивают соседей и устанавливают личность мужчины, который домогался девочки в отсутствие матери", - сказал Горелых.
Дамиру грозило до 20 лет лишения свободы, но он отделался лишь принудительными работами
9 октября 2019, 08:00
Приговор особой мягкости. В Татарстане суд оставил на свободе педофила
В свою очередь, СК организовал проверку информации СМИ о преступлении в отношении девочки.
"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ о совершении ряда противоправных действий в отношении малолетней девочки в поселке Горный Щит. Сотрудниками Следственного комитета проверяется не только информация о возможном совершении преступления сексуального характера и ряда иных противоправных действий в отношении ребенка, но также будут выяснены все причины и условия, которые способствовали таким действиям", - говорится в сообщении.
В том числе, следствие намерено проверить условия, в которых воспитываются малолетние дети в указанной семье. В случае подтверждения опубликованной в СМИ информации, будет принят комплекс мер в целях недопущения в дальнейшем противоправных действий в отношении ребенка.
Кроме того, органы Следственного комитета намерены установить, предпринимались ли ранее какие-либо меры со стороны органов системы профилактики, и, при наличии оснований, действиям должностных указанных органов также будет дана объективная правовая оценка, уточняет СУСК.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
27 августа 2019, 14:07
В новой Москве задержали уроженца стран СНГ за приставания к детям
1020173
Обсудить 0
Валерий ГорелыхСледственный комитет РФЕкатеринбургРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирске пьяные дебоширы напали на полицейских
Полиция
В Волгограде арестовали напавшего на женщину-таксиста пассажира
В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка
В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
В Тюменской области в ДТП погибли пять человек
Дмитрий Федоров
СК опроверг данные о видеозаписи смерти жителя Омска под электричкой
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным
Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Саратовской области ищут двух девочек, сбежавших из детдома
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
В Приморье СК начал проверку из-за избиения матери с ребенком на руках
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
"На рожу свою посмотрите": Волочкова разозлилась на критику ее шпагата
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В "Нафтогазе" рассказали о судьбе исков к "Газпрому" после соглашения
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Задержанный житель Владивостока, подозреваемый в повреждении автомобильных шин
Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния