В Екатеринбурге разыскивают мужчину, который домогался девочки

"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ о совершении ряда противоправных действий в отношении малолетней девочки в поселке Горный Щит. Сотрудниками Следственного комитета проверяется не только информация о возможном совершении преступления сексуального характера и ряда иных противоправных действий в отношении ребенка, но также будут выяснены все причины и условия, которые способствовали таким действиям", - говорится в сообщении.