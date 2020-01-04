В Екатеринбурге разыскивают мужчину, который домогался девочки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв - РИА Новости. Полиция ведет розыск мужчины, который домогался девочки в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
"На месте предполагаемого происшествия работает следственно-оперативная группа, полиция, а также наши коллеги из регионального Следственного комитета. Сыщики уголовного розыска, участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних сейчас опрашивают соседей и устанавливают личность мужчины, который домогался девочки в отсутствие матери", - сказал Горелых.
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В свою очередь, СК организовал проверку информации СМИ о преступлении в отношении девочки.
"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ о совершении ряда противоправных действий в отношении малолетней девочки в поселке Горный Щит. Сотрудниками Следственного комитета проверяется не только информация о возможном совершении преступления сексуального характера и ряда иных противоправных действий в отношении ребенка, но также будут выяснены все причины и условия, которые способствовали таким действиям", - говорится в сообщении.
В том числе, следствие намерено проверить условия, в которых воспитываются малолетние дети в указанной семье. В случае подтверждения опубликованной в СМИ информации, будет принят комплекс мер в целях недопущения в дальнейшем противоправных действий в отношении ребенка.
Кроме того, органы Следственного комитета намерены установить, предпринимались ли ранее какие-либо меры со стороны органов системы профилактики, и, при наличии оснований, действиям должностных указанных органов также будет дана объективная правовая оценка, уточняет СУСК.
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