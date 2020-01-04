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МИД Британии советует гражданам не ездить в Ирак и Иран
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РИА Новости

МИД Британии советует гражданам не ездить в Ирак и Иран

12:02 04.01.2020 (обновлено: 12:25 04.01.2020)
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© AP Photo / UNCREDITEDГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo / UNCREDITED
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. МИД Великобритании рекомендует подданным королевства воздержаться от поездок в Ирак и Иран в связи с повышенной напряженностью в регионе, вызванной убийством иранского генерала Касема Сулеймани, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенном в субботу.
В связи с убийством иранского генерала Сулеймани, напряженность в регионе возросла, поэтому британцам следует воздержаться от всех поездок в Ирак и Иран, отметили в МИД.
"Мы настоятельно призываем подданных Британии в регионе сохранять бдительность и внимательно следить за средствами массовой информации", - говорится в заявлении.
"Первая задача правительства (Соединенного Королевства - ред.) - обеспечить безопасность британцев. Учитывая повышенную напряженность в регионе, МИД теперь рекомендует людям не ездить в Ирак, за исключением Иракского Курдистана, и тщательно обдумывать, насколько важно ехать в Иран", - приводятся в заявлении слова министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Вчера, 10:35
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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ТуризмНовости - ТуризмГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиВеликобританияИракИранВ мире
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