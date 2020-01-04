МИД Британии советует гражданам не ездить в Ирак и Иран

ЛОНДОН, 4 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. МИД Великобритании рекомендует подданным королевства воздержаться от поездок в МИД Великобритании рекомендует подданным королевства воздержаться от поездок в Ирак Иран в связи с повышенной напряженностью в регионе, вызванной убийством иранского генерала Касема Сулеймани , говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенном в субботу.

В связи с убийством иранского генерала Сулеймани, напряженность в регионе возросла, поэтому британцам следует воздержаться от всех поездок в Ирак и Иран, отметили в МИД.

"Мы настоятельно призываем подданных Британии в регионе сохранять бдительность и внимательно следить за средствами массовой информации", - говорится в заявлении.

"Первая задача правительства (Соединенного Королевства - ред.) - обеспечить безопасность британцев. Учитывая повышенную напряженность в регионе, МИД теперь рекомендует людям не ездить в Ирак, за исключением Иракского Курдистана, и тщательно обдумывать, насколько важно ехать в Иран", - приводятся в заявлении слова министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.