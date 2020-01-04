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Глава ЦИК Украины: страна не готова к голосованию в интернете
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РИА Новости

Глава ЦИК Украины: страна не готова к голосованию в интернете

11:52 04.01.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Здание Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Глава ЦИК Украины Олег Диденко считает, что государство пока не готово к внедрению голосования в интернете.
Ранее министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что перепись в конце 2020 года будет проведена при помощи анализа данных SIM-карт, это позволит сэкономить 83-124 миллиона долларов. Первый пробный этап переписи населения прошел в Киеве с 1 по 10 декабря, второй - с 14 по 23 декабря 2019 года.
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
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"Нужно разделять интернет-голосование с голосованием с использованием интернет-технологий. Если говорить именно об интернет-голосовании, по моему субъективному мнению, в данный момент преждевременно говорить о внедрении его в Украине", - сказал Диденко в интервью изданию "Левый берег".
По его словам, во время интернет-голосования невозможно обеспечить принцип тайны голосования, однако он считает, что современные технологии могут помочь при обработке бюллетеней, при автоматической идентификации избирателей и так далее.
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Дмитрий ДубилетОлег ДиденкоЦИК УкраиныУкраинаВ мире
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