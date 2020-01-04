Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T11:41+0300
https://ria.ru/20200104/1563107162.html
В Индонезии число жертв наводнения возросло до 53 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/156306/38/1563063847_0:0:1618:911_1036x0_80_0_0_0a8306863ad835efd8fce3609d77b110.jpg
РИА Новости

В Индонезии число жертв наводнения возросло до 53 человек

11:41 04.01.2020
1977
© REUTERS / Antara Foto/SaptonoНаводнение после сильного дождя в Бекаси, недалеко от Джакарты, Индонезия, 1 января 2020
Наводнение после сильного дождя в Бекаси, недалеко от Джакарты, Индонезия, 1 января 2020
© REUTERS / Antara Foto/Saptono
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах возросло до 53 человек, сообщило издание Jakarta Post со ссылкой на министерство социального обеспечения страны и Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).
Ранее сообщалось о 43 погибших.
Пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям страны Агус Вибово ранее заявлял, что в 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
000610
Обсудить 0
НаводнениеИндонезияВ мире
Рекомендуем
На месте схода снежной лавины в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот-1 (Озерный) на Чукотке
На Чукотке нашли тело попавшего в декабре под лавину сноубордиста
Сейсмограф. Архивное фото
У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Медведев утвердил план реализации Стратегии пространственного развития
Снегопад в Москве
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Здание Оперного театра в Сиднее
Названы самые безопасные направления поездок в 2020 году
Джакарта
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Президент Польши Анджей Дуда
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Наводнение в Тель-Авиве, Израиль
В Тель-Авиве в результате наводнения погибли два человека
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским президентом Владимиром Путиным
Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич осудил кампанию по ассимиляции сербов в Черногории
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния