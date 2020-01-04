Правительство опубликовало план законопроектной деятельности на год

Документы помогут создать условия для экономического роста, усовершенствовать контрольно-надзорную деятельность, цифровизацию и научно-технологическое развитие.

Кроме того, законопроекты направлены на поддержку отраслей экономики, институтов социальной сферы и повышение качества жизни и повышение качества государственного управления.