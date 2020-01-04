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Правительство опубликовало план законопроектной деятельности на год
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РИА Новости

Правительство опубликовало план законопроектной деятельности на год

11:35 04.01.2020 (обновлено: 12:40 04.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства России
Здание правительства России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Правительство анонсировало на своем сайте разработку 230 законопроектов в 2020 году.
Документы помогут создать условия для экономического роста, усовершенствовать контрольно-надзорную деятельность, цифровизацию и научно-технологическое развитие.
Кроме того, законопроекты направлены на поддержку отраслей экономики, институтов социальной сферы и повышение качества жизни и повышение качества государственного управления.
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