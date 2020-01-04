Правительство опубликовало план законопроектной деятельности на год

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Правительство анонсировало на своем сайте разработку 230 законопроектов в 2020 году.
Документы помогут создать условия для экономического роста, усовершенствовать контрольно-надзорную деятельность, цифровизацию и научно-технологическое развитие.
Кроме того, законопроекты направлены на поддержку отраслей экономики, институтов социальной сферы и повышение качества жизни и повышение качества государственного управления.
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