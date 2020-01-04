"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В США рухнул сайт призывной службы ( Selective Service System ), причиной стали спекуляции в интернете о возможности третьей мировой войны.

"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", — говорится в сообщении ведомства в твиттере .

Несмотря на то что армия США с 1973 года комплектуется полностью на контрактной основе, в случае мобилизации некоторые категории граждан подлежат призыву. Списки призываемых можно проверить на сайте службы.

Ранее в твиттере в число популярных хештегов попал #WWIII ("третья мировая война"). Менее чем за сутки пользователи социальной сети опубликовали более трех миллионов сообщений на эту тематику.

Ажиотаж вокруг темы "третьей мировой" спровоцировала гибель иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Кроме того, позднее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности к дальнейшим военным действиям против Ирана.

Гибель Сулеймани

Командующий спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. Атаку санкционировал Дональд Трамп , который назвал генерала "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Касема Сулеймани.