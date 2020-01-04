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"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
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РИА Новости

"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы

11:33 04.01.2020 (обновлено: 17:17 04.01.2020)
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© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Grace KindredНовобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Grace Kindred
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В США рухнул сайт призывной службы (Selective Service System), причиной стали спекуляции в интернете о возможности третьей мировой войны.

"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", — говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Несмотря на то что армия США с 1973 года комплектуется полностью на контрактной основе, в случае мобилизации некоторые категории граждан подлежат призыву. Списки призываемых можно проверить на сайте службы.
Ранее в твиттере в число популярных хештегов попал #WWIII ("третья мировая война"). Менее чем за сутки пользователи социальной сети опубликовали более трех миллионов сообщений на эту тематику.
Президент США Дональд Трамп
3 января, 23:34
Трамп заявил, что убийством Сулеймани США пытаются остановить войну
Ажиотаж вокруг темы "третьей мировой" спровоцировала гибель иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Кроме того, позднее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности к дальнейшим военным действиям против Ирана.

Гибель Сулеймани

Командующий спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. Атаку санкционировал Дональд Трамп, который назвал генерала "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Касема Сулеймани.
Российский МИД назвал действия США "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе. Убийство Сулеймани также осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампИранСШАВ мире
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