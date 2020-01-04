В "Якутскэнерго" назвали возможную причину отключения света в Мирном

Как отметили в ведомстве, в пятницу энергетики устраняли повреждение радиатора охлаждения трансформатора на подстанции 110 кВ " Западная" в городе Мирном, нанесенное неизвестными лицами. На время работы автоматики повторного включения под ограничение попали жители Мирного.